AKP’li Çelik’ten AB’ye yaptırım yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin yaptırım açıklamalarına da yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

* (İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddiası) Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30'unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti’nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir.

FRANSA’NIN KARABAĞ İLE İLGİLİ KARARI

* Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Fransa'daki zihniyeti göstermesi açısından manidardır. Minsk grubu içindeki tarafsızlığını da kaybetmiş olmakta.

* Tanımak demek oradaki gayri meşru yapılara onay vermek demektir. Tamamen dar bir çevreye şirin gözükme, diasporaya şirin gözükme kaygısıyla yapılmış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

* Fransa gibi köklü bir devlete yakışmayan dar bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Türkiye ile makul zeminde saygıya dayalı bir dil iletişim kurması gerekiyor.

AB’NİN YAPTIRIM AÇIKLAMALARI

* Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz.

* Masadan kaçan Yunanistan tarafıdır. Komşuyuz ve bu coğrafyada hep beraber yaşayacağız. Türkiye'ye dayatmalarda bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz. Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır.

* Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı. Aşırı sağcılar iktidara gelecekti. Dolayısıyla Avrupa demokrasileri Türkiye'ye borçludur. AB'nin yapması gereken ilk iş Türkiye'ye yaptırım dilini kullanmaktan vazgeçmesidir.

“İBRETLE İZLİYORUZ”

* İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP'nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız.

* Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar. DHA