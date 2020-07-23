Alman bakandan flaş Libya açıklaması: Rusya ve Türkiye arasında bölünebilir

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya krizi ve Türkiye’nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW’nin sorularını yanıtlayan Kramp-Karrenbauer, “Libya örneği gösteriyor ki, bölgede varlık göstermiyorsanız hareket kabiliyetiniz de sınırlı kalıyor. Bu da şu an örneğini gördüğümüz gibi, ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunun Avrupa için çok tercih edilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

SEVKİYATLAR ENGELLENMELİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de Ocak ayında düzenlenen Libya zirvesine de değinen Kramp-Karrenbauer, Berlin’de başlatılan diplomatik sürecin tek diplomatik süreç olduğunu da sözlerine ekledi.

Libya için somut olarak yapılması gerekenin silah sevkiyatını engellemek olduğunu vurgulayan Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın bu konuda girişimlerini artıracağını kaydetti.

‘ATEŞKES HALİNDE MÜMKÜN’

Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın bölgede askeri varlık gösterip göstermeyeceği ve bunun için yetki istenip istenmeyeceği sorusunu da, “Bu tabii ki sürecin sonunda anlaşılabilecek bir durum. Pazarlığı yürütülen ateşkesin uygulamaya geçirilmesi halinde mümkün. Bölgede varlık göstermeme kararı uzun bir süre önce alınmıştı. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum da bu kararın sonuçlarıdır” şeklinde yanıtladı.

YUNANİSTAN İLE ARABULUCULUK

Almanya Savunma Bakanı, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikte Berlin’in oynadığı role de değindi.

Almanya’nın Ankara ve Atina arasında arabuluculuk yaptığını söyleyen Kramp-Karrenbauer, “Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde (Türkiye ile Yunanistan arasındaki) farklılıkları gidermek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.