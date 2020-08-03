Almanya’da 153 bin öğrenci ders başı yaptı! Öğretmenler ve veliler endişeli…

Almanya'da corona virüsü salgını nedeni ile Mart'tan bu yana okullar kapalı tutulurken, Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ise bugün yeni ders yılı başladı. Eyaletteki 153 bin öğrenci salgın tedbirleri altında ders başı yaptı.

Yetkililer okullarda 400 kişilik gruplar oluşturulacağını ve grupların birbirleri ile temasının olmayacağını aktardı. Oluşturulan 400 kişilik grupların kendi aralarında sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekmezken diğer gruplar ile sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Yetkililer bu gruplar sayesinde salgını belirli sınırlar içinde tutmayı hedeflediklerini açıkladı. Öğrencilerin okulda maske takması zorunlu olmazken Eyalet Eğitim Bakanı Bettina Martin ise okul bahçelerinde maske takılması şartının getirilmesini istiyor.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER ENDİŞELİ

Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hijyen taslağındaki belirsizliklere dikkat çekmiş ve okulların eğitime başlamaya hazır olmadığını ifade etmişti. Büyük bir karmaşa yaşanmasından endişe ettiklerini dile getiren Meidinger, okulların dijital olarak da yeterli altyapıya sahip olmadığını açıklamıştı.

Federal Veli Konseyi Başkanı Stephan Wassmuth ise yaptığı açıklamada, yaşanacak yeni bir salgın nedeni ile okulların tekrar kapanabileceğini ifade ederken yeni eğitim döneminde hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğinin altını çizdi.

DİĞER EYALETLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkedeki diğer eyaletlerde ise okullar Hamburg'ta 6 Ağustos'ta, Berlin, Schleswig-Holstein ve Brandenburg 10 Ağustos'ta, Hessen, Saarland ve Rheinland-Pfalz'ta 17 Ağustos'ta, Bremen, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya'da 27 Ağustos'ta, Saksonya ve Thüringen'de 31 Ağustos'ta, Bavyera'da 8 Eylül, Baden-Württemberg'te 14 Eylül'de açılacak. Saarland, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki okullarda maske takma zorunluluğu bulunmazken Saksonya-Anhalt eyaletinde ise durum netlik kazanmış değil.

TÜRKLERİN OLDUĞU EYALETTE OKULLAR 12 AĞUSTOS’TA AÇILACAK

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde okullar 12 Ağustos'da açılacak ve maske takmak zorunlu olacak. Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer yaptığı açıklamada, tatilden dönenlerin getireceği salgın dalgasına karşı dikkatli olunmasını isterken diğer eyaletlere kıyasla daha fazla önlem aldıklarını dile getirdi. (İHA)

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