Almanya’da birileri düğmeye bastı! Türk Diyanet temsilcisinin evi kurşunlandı

Almanya’da Hanau'daki 10 kişinin öldürülmesiyle başlayan ırkçı saldırılar dalga dalga yayılıyor. Önceki gün Stuttgart'ta yine bir ‘nargile bar’ yakıldı. Türk camilerine bomba tehditleri gelmeye başladı.

Cumartesi gecesi ise Heilbronn kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy'un evine kurusıkı silahla saldırı düzenlendi. Olay sonrası aranan Alman polisi, “Tek işimiz siz değilsiniz” diyerek, olay yerine gelmedi.

MERMİ ÇEKİRDEKLERİ BULUNDU

Abdurrahman Atasoy, yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve polisin tüm çağrılarına karşın olay yerine gelmediğini yazdı.

Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Cumartesiyi pazara bağlayan gece, evimizin önünde silah sesleri duyduk. Evin giriş kapısında 5 adet mermi çekirdeği vardı.

*Polisi aradığımızda bize, ‘sizin gibi bir sürü işimiz var, ilk değilsiniz, beklemek zorundasınız’ dediler. Ancak Pazartesi sabahı bir polis ekibi geldi ve olayı incelemeye aldı.

*Biz burada, Diyanet'in genel sekreteri olarak, vatandaşla yetkili makamlar arasında köprüyüz. Vatandaşımız ya da kurumlarımızın endişe içinde yaşamasını istemiyoruz.

TÜRK CAMİLERE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan Almanya'nın birçok bölgesinde Türk camilerine saldırılar düzenlendi. Bazı camilerin camları kırıldı, bazılarına da işaretler konuldu. Yaşanan bu saldırılar sonrası polisin duyarsızlığı ise Türkler'i derinden yaraladı.

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