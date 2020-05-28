Almanya’da umut veren araştırma! UV ışınları corona virüsünü saniyeler içinde öldürüyor

Frankfurt Üniversitesi ile yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını açıklayan Dr. Hönle AG, virüsün UV ışınları kullanılan aydınlatma cihazlarıyla kapalı ortamlardan ve yüzeylerden temizlenerek yayılmanın önüne geçilebileceğini savundu.

UV ışınların, bakteri ya da virüsleri temizlemekte kullanım alanları çok farklı. Anahtarlar, kapı kolları, banka kartları, oteller, gastronomi, okullar, kitaplar, cep telefonları, el aletleri, ayakkabılar, el çantaları ve gözlükler sayılabilenlerden birkaçı.

HİSSELERİ YÜZDE 25 ARTTI



Dr. Hönle AG’ye göre tüm bunlar corona virüsüne karşı UV ışınları yayan lambalar ya da özel cihazlarla dezenfekte edilebilecek. Özellikle insanların kalabalık olarak bir arada bulunduğu alanlarda UV ışınları ile virüsten arındırılacak.

Dr. Hönle AG, boyalarda ve verniklerde bu sistemin bir benzerini kullanıyor. Açıklanan yeni sonuçlarla birlikte şirketin hisseleri de yüzde 25 değer kazandı.