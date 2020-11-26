Almanya’dan şok suçlama: Corona virüsü bize Türkiye’den geldi

Türkiye’nin semptom göstermeyen corona virüsü vakalarını düne kadar açıklamaması ve turizm sezonu boyunca sayıların düşük çıkması, Almanya'da büyük bir tartışmayı alevlendirdi.

Alman basını “Corona virüsünde Türk aldatmacası”, “Sahte rakamlardan sonra kapanma geldi” başlıkları atıyor.

Almanya’nın en popüler online haber kaynağı Heisse.de isimli haber portalı, Almanya'nın turizm sezonu bittikten sonra Türkiye'yi risk bölgesi ilan etmesini eleştirdi. Gegenblende isimli sendika gazetesine yazan gazeteci Frank Nordhausen ise, Almanya'daki corona virüsü vakalarının artmasından Türkiye'yi sorumlu tuttu.

İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'ın “risk bölgesinden çıkarılması”nın hata olduğunu belirten Nordhausen, bunun sonucunda Almanya'daki corona virüsü vakalarının arttığını öne sürdü.

RİSKLİ İLAN ETSE AZ OLACAK

Nordhausen, “Almanya'daki corona virüsü sayıları, eğer Alman hükümeti Türkiye'deki bu dört ili daha erken risk bölgesi ilan etmiş olsa, daha az olacaktı. Almanya, Türkiye'nin manipüle ettiği sayılara güvendi. Uzmanların uyarılarına rağmen buna güvenmek istedi” diye yazdı.

Türkiye'nin, turizm sezonu öncesi ve sezon boyunca sayıları manipüle ettiğini öne süren Nordhausen, bu konuda Türk Tabipler Birliği, muhalefet ve çeşitli kaynaklardan gelen rakamlarla, Sağlık Bakanı Koca'nın rakamları arasında neredeyse 10 katı fark olduğunu yazdı.

ALMANYA, BİLE BİLE YAPTI

Almanya'nın, bile bile lades dediğini ve sonuçta Almanya'daki corona virüsü vakalarının arttığını da belirten Nordhausen, en son Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi uyardığını vurguladı.

Bu konuda muhalefet de Alman hükümetine yüklenmeye başladı. Yazıda, testi pozitif olduğu halde “hastaneye kaldırılmadığı için” corona virüsü bulaşmış sayılmayan kişilerin, virüs yayıcı olabileceğini, Türkiye'de bunun gizlenmesiyle daha büyük artışların yaşanmasının muhtemel olacağına değinildi.

100 CORONALIDAN 50'Sİ TÜRK

Almanya'da yapılan çeşitli araştırmalar, başta Türkler ve Balkan ülkelerinden gelenler olmak üzere göçmen kökenlilerde corona virüsü vakalarının, Almanlar'ın kat kat üstünde olduğunu ortaya koymuştu. Frankfurt'taki bir test merkezinde yapılan testlerde, her 100 corona pozitiften 50'si Türk, 40'ı Balkan ve Arap, geri kalanlar ise Alman’dı.

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