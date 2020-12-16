Amerika yerlileri arasında corona ölümleri beyazlara göre daha yüksek

Corona virüsü salgının merkez üssü konumundaki ABD'de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan raporda, Amerika yerlileri arasında Covid-19'a bağlı can kayıplarının Hispanik olmayan beyazlardan 1,8 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

11 Aralık’ta yayınlanan rapora göre, Covid-19 bağlı can kayıplarının beyazlar arasında 100 binde 30,3, Amerika yerlilerinde ise bu oranın 100 binde 55,8 olduğu belirtildi. Rapor, CDC tarafından 22 Temmuz-3 Eylül tarihleri arasında 14 eyaletten toplanan veriler ışığında hazırlandı.

ABD'de 2 Aralık'tan bu yana Covid-19 nedeni ile 2 bin 689 Amerika yerlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda, “Kamu finansmanı, altyapı ve sağlık hizmetleri, eğitim, sürekli barınma, sağlıklı yiyecekler ve sigorta kapsamında uzun süredir devam eden eşitsizlikler, yerli halkları Covid-19 ile ilişkili hastalıklarda daha yüksek risk grubuna soktu” denildi. (İHA)

ʻʻ ABD'de toplam vaka sayısı 74 milyon 34 bin 294'e, toplam can kaybı ise 1 milyon 646 bin 690'a ulaştı.

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