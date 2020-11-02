Avrupa’da Covid-19 alarmı: Yoğun bakım doldu, solunum cihazına bağlı hasta artıyor

Corona virüsü Avrupa’da korku saçmaya devam ediyor… Resmi verilere göre Avrupa’da corona virüsü vaka sayısı 10 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı ölüm sayısı da artıyor. Vaka sayısının dünya üzerinde 46 milyonu geçtiği günlerde neredeyse her dört Covid-19 hastasından 1’i Avrupa’da kayıtlara geçiyor.

İSVİÇRE: YATAK KALMADI

Almanya'da şu an için yoğun bakım yatağı sorunu yok ama İsviçre'de var. Cenevre kantonunda yoğun bakım yataklarının tamamı doldu. Bu nedenle kantonda olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki toplam 1078 yoğun bakım yatağının yarısından fazlası dolmuş durumda.

Ülkenin batı bölgesindeki tüm hastanelerin sınırları zorlanmaya ve dolmaya başladı. Cuma günü 54 kişinin corona virüsü salgından öldüğü açıklandı ve 24 saat içinde 9 binden fazla yeni vaka görüldü. Ülkede yeniden sıkı önlemler alınmaya başlanırken, corona virüsü oranı 100 bin kişide 400'ü aştı.

FRANSA: SADECE YİYECEK SATIN

Günlük vaka sayılarının 50 bine yaklaştığı Fransa'da ülke çapında yeniden kapanma kararı alınmıştı. Sadece hayati öneme haiz işletmeler ve marketler ile okullar, resmi daireler açık kalacak.

Ülkede corona virüsü vaka sayısı 1.3 milyonu geçti ve alışveriş merkezleri ile süpermarketlerin, sadece yiyecek satan yerlerinin açık kalması talep edildi. Birçok belediye iflaslardan endişe ederken, küçük dükkanlar da birer birer kapanıyor.

İTALYA: YENİ ÖNLEMLER ŞART

Corona vakalarının günlük 35 binlere yaklaştığı ve bir günde 300 kişinin öldüğü İtalya, yeni önlemler alıyor. Lombardiya bölgesi ile Napoli ve Genova'da “yerel kapanma”lar başlayacak. Önlemler bugün İtalya Meclisi'nde gündeme gelecek.

İtalya Başbakanı Conte, “Bu kadar insan dışarıda dolaşmamalı. Mümkün olunca evde kalınmalı” diye konuştu.

ÇEKYA: NOEL'E KADAR KAPANMA

Çekya'da da vaka sayıları hızla yükseliyor. Günlük vaka sayılarının 100'lü rakamlara inmesi için önlemler artırıldı. Şu anda günlük bildirilen vaka sayısı 12 bin civarında ve ülkede 3251 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı var, okullar, restoranlar, alışveriş yerleri kapalı. Şu anda 20 Kasım'a kadar olan bu kararların Noel’e kadar sürmesi bekleniyor.

SLOVAKYA: YARISI TEST OLDU

Avrupa'nın 5.5 milyonluk küçük ülkesi olan Slovakya'da nüfusun yarısı testten geçirildi. Ülkede test ücretsiz ve 10 ile 65 yaş arasındaki herkes test yaptırıyor. Teste katılmayanlar ise mecburen karantinada kalıyor.

Ülkede şu anda her 100 kişiden birinde corona var ve bu Avrupa'da en düşük oranlardan biri.

İSVEÇ: KISITLAMALAR BAŞLIYOR

Diğer Avrupa ülkelerinin aksine sürü bağışıklığı modelini izleyen ve ilk dalgadan diğer ülkelere göre daha az etkilenen İsveç’te de vaka sayısındaki artış korkutuyor…

Şu ana kadar Avrupa'da corona virüsü salgını ile etkin mücadelede öne çıkan ülkelerden biri İsveç'ti. Ancak orada da sayılar artmaya başladı ve bugünden itibaren sıkı kurallar başlıyor.

Kurallara uymayanlara ceza yok ama karantina var. Ülkede corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerinsayısı 6 bini aştı, bu da diğer kuzey ülkelerine göre yüksek bir rakam.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü salgınında son durum: Yasaklar giderek artıyor