Avrupa’da yaşayan Türkler dönmek istemiyor

Amerikan İlerleme Merkezi, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı, Maz van der Stoel Vakfı ve Jean-Jaures vakfı tarafından Almanya, Fransa, Avusturya ve Fransa’da yaşayan Türkler arasında yapılan araştırmaya göre, Almanya’da yaşayan Türkler’den geri dönmek isteyenlerin oranı yüzde 24 ile diğerlerinden biraz daha fazla.

Euronews’ta yer alan habere göre, yaşadıkları ülkede kalmak isteyenlerin oranı ise yüzde 77,4 ile en fazla Hollanda’da olurken, onu yüzde 73,9 ile Fransa, yüzde 72,7 ile Avusturya takip etti, Almanya’da bu oran yüzde 68 oldu.

Araştırmanın sonucuna göre, Türkler yaşadıkları ülkelerin Türkiye’den daha demokratik olduğunu ve yaşadıkları ülkenin Türkiye’yi daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyor.

DATA4U isimli anket şirketi tarafından Kasım 2019 ile Ocak 2020 arasında telefon yoluyla yapılan ankete Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk ve Kürtlerden oluşan Türkiye kökenliyi temsilen Almanya’dan bin 64, Avusturya’dan 416, Fransa’dan 452 ve Hollanda’dan 425 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 72’si kendilerini öncelikli olarak Türk diye tanımlarken, öncelikli olarak kendilerini yaşadıkları ülkenin ulusundan hissedenlerin oranı çok düşük kaldı.

Kendilerini öncelikli olarak Avrupalı olarak tanımlayanların oranı yüzde 7,3, karışık kimlikli hissedenlerin oranı yüzde 6,4 ve Kürt olarak tanımlayanların oranı yüzde 5,6 oldu.

Anket sonucuna göre katılımcılar ağırlıklı olarak iş yerinde bulundukları ülkenin dilini kullanırken, evde Türkçe konuşmayı tercih ediyor.

Haber kaynağı olarak bulundukları ülke ve Türkiye medyası arasında dengeli bir ayırım izleyen katılımcılar eğlence programlarında ise ağırlıklı olarak Türk medyasını tercih ettiklerini belirtti. Bilgi kaynağı olarak televizyon internet, sosyal medya ve gazetelerde açık ara önde bulunuyor.

Türkiye’den göç edenlerin entegrasyonu konusunda yaşadıkları ülkenin iyi iş çıkarıp çıkarmadığı yönündeki soruya ise cevaplar karışık oldu.

Katılımcıların büyük bir kısmı yaşadıkları ülkede kendilerini evde hissettiklerini belirtse de yine çoğunluk Türklerin Türk olmayan topluluklarla daha fazla kaynaşması gerektiğini belirtti.

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