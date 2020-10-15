Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu! Ermenistan işgalinden kurtarıldılar

Azerbaycan ve Ermenistan arasında haftalardır devam eden gerilim Rusya'nın arabuluculuğu ile sağlanan ateşkes anlaşmasına gölge düşürmeye devam ediyor. Ateşkesten hemen sonra Azerbaycan'ın en büyük kenti Gence'yi vuran Ermeni ordusu bugün de Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Azerbaycan ordusu tarafından Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend bölgesinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraquz köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır.

ALİYEV: 1 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZAT İMHA ETTİK

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Bakü'den kritik bir açıklama geldi… Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransız medyasına konuştu. France 24 TV kanalına çıkan ve sorulara yanıt veren Aliyev, Türkiye'den satın alınan İHA'larla ilgili ve Ermenistan ordusuna verilen zarar ile ilgili detayları paylaştı.

Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeler özelinde başlayan ve Rusya'nın arabulucuğuna rağmen Ermeni ordusunun başta Gence olmak üzere birçok sivil yerleşimine saldırmasını değerlendiren Aliyev, Ermenistan'a çok sert darbeler vurulduğunu dile getirdi.

Aliyev, Türkiye'den satın alınan İHA'lar kullanılarak Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettiklerini dile getirdi. Aliyev, “Ermenistan bu kadar parayı nereden buldu merak ediyorum” dedi.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ermenistan'ın desteğini alan Dağlık Karabağ'ı resmi olarak Ermenistan haricinde hiçbir ülke tanımıyor. Resmi belgelere göre bölge Ermenistan'ın işgali altında olarak konumlandırılıyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. (İHA)

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