Azerbaycan-Ermenistan gerilimi: Çatışmalar devam etti

Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ özelinde başlayan çatışmalarda neredeyse 1 ay doldu… Geçen haftalarda Rusya’nın ve bu hafta sonu da ABD’nin çağrılarına rağmen bölgede tansiyon yüksek. Dün gece de taraflar arasında çatışma çıktı.

Sadece bir hafta önce Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’yi hedef alan ve onlarca sivili öldüren Ermenistan, Azerbaycan ordusunun sivil yerleşim yerlerine saldırdığını öne sürdü. Bakü yönetimi iddiayı yalanlarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Aliyev, “Azeri ve Ermeniler neden Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde birlikte yaşayabiliyor da Dağlık Karabağ’da yaşayamıyor. Barış görüşmelerinin etkili olacağına eminim fakat her şey Ermenistan tarafının da yaklaşımına bağlı” dedi.

Azerbaycan, çatışmaların tekrar başladığı günlerden beri 65 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve 298 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer askeri kayıpla ilgili bir açıklama yapmadı.

ERMENİLER SİVİLLERE SALDIRIYOR

Azerbaycan’ın Gubadlı bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.