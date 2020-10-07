Azerbaycan-Ermenistan gerilimi: Düşman kaçıyor

Çatışmaların bir haftayı aşkın bir süredir devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak bir gelişme yaşandı…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” denildi.

Ermenistan’ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, “Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor” ifadesi kullanıldı.

PAŞİNYAN: TAVİZ VERMEYE HAZIRIZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan’ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi. Pashinyan’ın açıklaması TASS haber ajansında dün akşam yayımlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ekim’de yaptığı açıklamada Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim açıklanana kadar süreceğini söylemişti.

20 YILDAN BERİ EN ŞİDDETİ OLAYLAR

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

27 Eylül’de başlayan çatışmanın 10 günü aşkın bir süredir devam etmesi, “1990’lardan beri iki ülke arasındaki en sert çatışma” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.