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Azerbaycan’da 286 yeni vaka tespit edildi!

Azerbaycan'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 286 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 32 bin 443’e yükseldi.

19:27 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da 286 yeni vaka tespit edildi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 286 yeni vakas tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son haftalarda vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 639 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 443'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 462'ye yükseldi.

27 BİN 113 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 27 bin 113 olurken, bugüne kadar 738 bin 963 kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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