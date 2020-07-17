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Azerbaycan’da karantina süresi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı!

Azerbaycan'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

19:27 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da karantina süresi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı!

Corona virüsü salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi ile birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan'da 1 Ağustos'ta sona ermesi beklenen karantina süresi 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş ve çıkışlar ile şehirlerarası seyahat yasağının uzatıldığı duyuruldu. Kurul, kargo taşımacılığının ise yasaktan muaf tutulduğunu açıkladı.

BAZI ŞEHİRLERDE KISITLAMALAR SERTLEŞTİRİLECEK

Bakanlar Kurulu, ayrıca Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Celilabad, Masallı, Berde, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyazan ve Şeki şehirlerinde 20 Temmuz'dan 5 Ağustos'a kadar salgın kısıtlamalarının sertleştirileceğini aktarırken, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiği açıklandı.

Kurul, bu şehirlerde uygulanan kısıtlamalar kapsamında restoran, kafe, çay bahçesi, AVM, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, spor müsabakalarının ise askıya alındığını duyurdu. (İHA)

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