Belarus’ta sandık başında! Lukaşenko oyların yüzde 79,8’ini aldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun rakipleri arasında, Mayıs’ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere giren 37 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya yer aldı.

Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık çıkışı anket sonucuna göre, Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 79,8’ini aldı. Onun en büyük rakibi olarak gösterilen Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 6,8’de kaldı.

AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE SUÇLANIYOR

Batı medyasında sık sık ‘Avrupa’nın son diktatörü” diye anılan 65 yaşındaki Lukaşenko, yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Lukaşenko ilk kez 1994 yılında devlet başkanlığı görevine seçildi. 2015 yılındaki son seçimlerde oyların yüzde 83,5’ini aldığı belirtilen Lukaşenko seçimlere ciddi bir muhalefet olmadan girmişti. Seçim gözlemcileri de oyların sayılmasında ve kayda geçirilmesinde yanlışlar yapıldığını bildirmişti.

Lukaşenko oyunu kullandıktan sonra, “Durum küçümsenemez ancak yarından itibaren ülkenin kaosa sürükleneceğini, bir tür çatışma veya iç savaş olacağını söylemek için kesinlikle bir gerekçe yok. Bunu içtenlikle söylüyorum ve garanti ediyorum” ifadesini kullandı.



BELARUS’TA İNTERNETE ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Trafik akışının kısıtlandığı başkent Minsk’e giriş noktalarında polis kontrolleri uygulandığı belirtildi. Kente erişim noktalarında silahlı askerlerin yanı sıra zırhlı nakliye araçlarının da konuşlandırıldığı aktarıldı.

Minsk şehir merkezinde, park yasağı getirilen idari binaların etrafına metal bariyerlerin yerleştirildiği ve polis devriyelerinin artırıldığı kaydedildi.

Minsk sakinlerinin internete, özellikle Tut.by ve Radio Liberty gibi muhalefete yakın haber kanallarına erişimde güçlük yaşadığı bildirildi. Seçimleri takip eden sivil toplum kuruluşu Tchestnie Lioudi’nin ve seçim komisyonunun internet sitelerine de erişilemediği aktarıldı. Kullanıcılar, YouTube ve Telegram gibi uygulamalarda önemli ölçüde yavaşlamalar olduğunu ifade etti.

Öte yandan seçimin devam ettiği ülkede bazı seçim sandıklarının kaçırıldığı iddia edildi. (BBC Türkçe, Euronews)

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