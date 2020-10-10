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Beyaz Saray’da corona paniği büyüyor! 4 kişide daha çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüne yakalanması sonrası alarm verilen Beyaz Saray'da, hastalığa yakalanan personellere dört kişi daha eklendi.

Tayfun HOPALI / ABD
07:25 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da corona paniği büyüyor! 4 kişide daha çıktı

Corona virüsünün en çok can aldığı ülke olan ABD’de, Beyaz Saray’da da salgın paniği giderek yayılıyor.

Başkan Trump’tan sonra üç personel ve bir asistan da dahil olmak üzere bu hafta corona virüsü testi pozitif çıkan Beyaz Saray konut çalışanı sayısı dörde ulaştı.

Yetkililer hasta olanların hepsinin düzenli maske kullandığını, Başkan ve ailesi ile temasta bulunmadığını belirtti.

Hope Hicks.

Trump’ın danışmanları Hope Hicks ve Stephen Miller’ın yanı sıra basın sözcüsü Kayleigh McEnany, çok sayıda basın bürosu üyesi ve Beyaz Saray personeli virüsten etkilenmişti.

TÖRENDEN SONRA SAYI ARTTI

Beyaz Saray hasta olanların sayısı ile ilgili kesin bilgileri açıklamazken son dört kişinin bu sayıya eklendiğini duyurdu.

26 Eylül’de Beyaz Saray’da Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için düzenlenen törenden sonra Trump’ın çevresinde bulunan çok sayıda personelin Covid-19 için test yaptığı ve pozitif çıktığı belirtiliyor.

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Son güncelleme: 07:54 10.10.2020
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