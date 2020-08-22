Beyrut’tan sonra şimdi de Dakar! Aynı miktarda amonyum nitrat pusuda bekliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın yankıları dünya genelinde sürüyor. 180’i aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla insanın da yaralandığı olayın ardından Beyrut’ta yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Faciaya neden olan amonyum nitratın depolandığı farklı noktalar da dünya medyasının gündeminde. Beyrut’takiyle neredeyse aynı miktarda, 2 bin 700 amonyum nitratın Senegal’in başkenti Dakar’da tutulduğu ortaya çıktı.

350 TONU MALİ’YE GİTTİ



Beyrut’taki gibi kent merkezine yakın bir bölgede bulunan Dakar limanındaki maddenin, 3 bin 50 tonluk bir sevkiyatın parçası olduğu öğrenildi. Reuters’ın haberine göre liman yetkilileri söz konusu sevkiyattan 350 tonun Mali’ye gönderildiğini öne sürdü.

Ancak Mali’de yaşanan askeri darbe sonrası kalan sevkiyatın ne zaman yapılacağı meçhul. Bu nedenle Beyrut’takine benzer bir facia yaşamak istemeyen Senegal hükümeti, amonyum nitratın limandan çıkarılmasını istiyor.

‘ÜLKE DIŞINA ÇIKMALI’

Fransız ajansı AFP’ye konuşan bir Çevre Bakanlığı yetkilisi, amonyum nitratın ticaretini yapan şirketin, kimyasal maddeyi Dakar’a 30 kilometre mesafede bulunan Diamniadio şehrindeki bir depoya taşımayı önerdiğini söyledi.

Söz konusu deponun saklama koşullarını sağlamadığını belirten yetkili, amonyum nitratın ülke dışına çıkarılması gerektiğini ilettiklerini vurguladı.