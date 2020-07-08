Biden’dan New Jersey ve Delaware’de ön seçim zaferi

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi olabilmek için Demokratlar arasındaki yarış ‘resmi’ olarak sürüyor.

Bu kapsamda dün New Jersey ve Delaware eyaletlerinde ön seçimler yapıldı. Biden’ın rakipleri bir bir çekildiklerini açıklasa da, Bernie Sanders pusulalarda kalmaya devam etmek istediğini söylemişti.

Buna göre Biden, salgın nedeniyle ertelenen New Jersey’deki seçimlerde oyların yüzde 88.5’ini alırken, Sanders 11.5’te kaldı. Delaware’de ise Biden yüzde 90.4, Sanders 6.6 oy aldı.