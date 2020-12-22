Biden’dan yine beklenmedik bir isim

Connecticut eğitim komiseri olarak görev yapan Miguel Cardona’yı eğitim bakanı olarak atayacak. Eşi de bir zamanlar öğretmen olan Biden, öğretmenlik, okul müdürlüğü ve eğitim komiserliği yapan Cardona'yı çocukların bir an önce okula dönmesi gerektiği savunucularından olduğu için seçtiği belirtiliyor.

Biden, göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde çoğu okulu yeniden açmayı hedefliyor fakat bunun için eğitim sendikaları ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Cardona, corona virüsü salgını sırasında sanal öğrenme nedeniyle öğrencilerin geri kaldığını söyleyerek çocukları okula geri göndermenin önde gelen savunucularından.

Yeni eğitim bakanı Cardona, kariyerine yaklaşık yirmi yıl önce Connecticut’ta bir ilkokul öğretmeni olarak başladı. Ailesi Porto Roki'dan gelen göçmen bir ailenin çocuğu olan Cardona Ağustos 2019’da eyaletin en iyi eğitmeni seçildi. Cardona, Ağustos 2019’da Connecticut’a eğitim komiseri olarak atandı.