Çavuşoğlu: Bu milli meseledir! Hepimiz onurlu, dik duruşu göstereceğiz

TBMM Genel Kurulu 2021 bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile müzakerelere değindi.

Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:

* Rusya ile adımlar atıyoruz, hemen ‘eksen kayması yaşıyorsunuz’ diyorsunuz.

* Arkasından biz Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın NATO üyeliğini destekliyoruz, bu sefer bizi ‘batıcı’ diye suçluyorsunuz.

* Bir karar vermek lazım. Bunun dengesini çok iyi güdüyoruz. Biz kararımızı verdik, uyguluyoruz, dengeli bir şekilde götürüyoruz.

* Rusya’yla da anlaşamadığımız noktalar var. Kırım konusunda, Ukrayna konusunda, Gürcistan konusunda, Suriye’de Libya’da anlaşamadığımız konular, noktalar var.

* Bazen farklı taraflarda olmanın avantajını da yaşıyoruz. Müzakerelerde olsun, Anayasa Komisyonu’nun toplanmasında olsun, birçok alanda bunun faydasını da görüyoruz.

* Ama anlaşamadığımız noktalarda da yine ortak çıkarlarda buluşmaya devam etmemiz lazım.

* Diğer taraftan ülkemizin siyasi, ekonomik, enerji, turizm gibi ortak çıkarları var iki ülkenin. Bu temelde de ilişkileri herkesle geliştirmemiz lazım. Biz bu konularda yapıcı ve tutarlı eleştiriler bekliyoruz.

“‘NATO’NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ’ DİYEN VARSA ÇIKSIN”

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında NATO tartışmalarına şöyle değindi:

* Bazı NATO müttefiklerimiz diyor ki, ‘Türkiye’yi NATO’dan çıkartalım. Birkaç ülke bunu söylüyor. Ben NATO’nun en güçlü ülkelerinden bir tanesiyim. En çok katkı sağlayan ülkelerden bir tanesiyim. Ben neden NATO’dan çıkayım?

* Biz hiç kimsenin çıkmasını istemeyiz ama ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyen varsa, bizim oradaki gücümüzden rahatsız olan varsa, çıkmak istiyorsa onlar çıksın. Ama biz onların da çıkmasını istemeyiz.

“AB İLE BAĞLARIMIZI KOPARMAK GERÇEKÇİ Mİ?”

* Aynı şekilde Avrupa Birliği çifte standart uyguluyor mu bize? Uyguluyor. Bizim de yapacağımız, yaptığımız çok sitemler var mı? Var. Siz de bizi eleştirebilirsinz. Bizim de eksikliklerimiz var bu süreçte. Biz de öz eleştiriyi yapıyoruz.

* Ama bunlar var diye şimdi tüm Avrupa’yla, Avrupa Birliği’yle bağlarımızı koparmak gerçekçi mi? Gerçekçi değil. Ticari ilişkilerimiz var. Enerji var. Göç var. Başka konular var. Vize serbestisi var. Bu konularda da ilişkilerimizi sorunları aşarak geliştirmek istiyoruz.

“YAPTIRIM GELECEK DİYE VAZGEÇMEYİZ”

* Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye, Avrupa Birliği eleştirecek diye vazgeçmemiz de söz konusu olamaz.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI

* Bu milli meseledir. Hepimiz onurlu, dik duruşu göstereceğiz.