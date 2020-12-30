Çin aşısının corona virüsüne karşı etkisi belli oldu

Çin’de CNBG bünyesindeki Sinopharm tarafından geliştirilen geleneksel corona virüsü aşısının etkisi ile ilgili kritik bir açıklama geldi… Çinli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada corona virüsü aşısının insanları Covid-19’dan koruma oranının yüzde 79.34 olduğunu duyurdu.

Çin’de acil durum kullanım onayı alan beş aşıdan biri olan aşı ile ilgili üçüncü faz test sonuçlarının verilerini paylaşan yetkililer bu sonuçların detaylı versiyonlarını da yakında paylaşacaklarını duyurdu.

Aşının minimum standart olan yüzde 50’den fazla olduğu kaydedilirken, bu oran Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği ve daha yüksek koruyuculuk oranına sahip olan mRNA teknolojisini kullanan aşılardan daha düşük olduğu belirtildi. Moderna ve Pfizer’ın aşılarında yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuk etkisi bulunuyordu.

Sinopharm’ın aşısının denendiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise bu aşının koruyuculuk oranı yüzde 86 olarak açıklanmıştı.

Türkiye şu an Çin’den Sinovac’ın aşısını satın aldı.

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