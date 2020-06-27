Corona aşısını geliştiren firma bir ülkeyle daha imzaları attı! Tam 127 milyon dolar…

Corona virüsü salgınından dünya üzerinde en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’nın İngiliz ilaç firması AstraZeneca ile denemeleri devam eden corona virüsü aşısı için anlaşma imzaladığı açıklandı.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları son hızıyla sürerken daha önce Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerle anlaşma imzalayan AstraZeneca adlı ilaç firmasının bu kez 1 milyondan fazla vakanın tespit edildiği Brezilya ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

İlaç firması ve Brezilya arasındaki alaşmanın değerinin 127 milyon dolar değerinde olduğu açıklanırken Brezilya’nın iki numaralı toplum sağlığı yetkilisi Elcio Franco 30 milyon doz aşının yarısının Aralık ayında kalan kısmınında Ocak 2021’de üretilip, teslim edilmesi üzerinde anlaştıklarını belirtti.

YETKİLİLER RİSKİN FARKINDA

Aşı hakkındaki risklerin farkında olduklarını belirten Franco, AstraZeneca’nın aşısından umutlu olduklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü de AstraZeneca’nın geliştirdiği deneysel aşı için benzer ifadeler kullanmıştı.

Brezilya’da şu an 1.2 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 55 binden fazla can kaybı yaşandı.