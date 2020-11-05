Corona virüsü bitmeden… Japonya ve Hollanda’da kuş gribi salgını: Binlerce tavuk itlaf edilecek

Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir çiftlikte 3 bin 800 tavuğun ölmesi üzerine harekete geçen yetkililer, detaylı tetkiklerin ardından kuş gribi salgını olduğunu tespit etti.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Kotaro Nogami bugün yaptığı açıklamada salgını doğrularken, tavukların itlafı da dahil gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga ise kabine üyelerine önleyici tedbirlerin alınması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi talimatı verdi.

10 GÜN SÜRECEK

Kagawa Valisi Keizo Hamada yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için acil tedbirler alınacağını belirtti.

Valiliğin yaklaşık 330 bin tavuğun itlafı için yürütülecek çalışmaları başlattığı öğrenilirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek için bölgeye çağrılacağı belirtildi. Tavukların itlaf sürecinin 10 gün sürmesi bekleniyor.

2018’DEN SONRA İLK

Salgın üzerine alarma geçen yetkililer riskli bölgede tavuk ve yumurta nakliyatını yasaklarken, salgının yayılma ihtimaline karşı aynı çevrede bulunan 26 çiftlikteki yaklaşık 2 milyon tavuktan rastgele örnek alınmaya başlandığı bildirildi.

Son tespit edilen salgının Ocak 2018’de aynı eyaletteki başka bir hayvan çiftliğinde kuş gribi vakaları görülmesinden bu yana ilk olduğu kaydedildi.

‘KUŞLARI İÇERİDE TUTUN’



Hollanda Tarım Bakanlığı, doğudaki Puiflijk kasabasındaki bir çiftlikte son derece patojenik kuş gribi tespit edilmesi üzerine 200 bin tavuğun itlaf edilmesi talimatı verdi.

1 km yarıçapındaki ikinci bir çiftlikte bulunan kuşları kapsayacak itlaf, H5N8 hastalığının ilk olarak yabani kanatlılarda görülmesinden sonra bu ay ülkede ikinci oldu. Hollandalı kümes hayvanı çiftçilerine bulaşmayı önlemek için kuşları içeride tutmaları talimatı verildi.