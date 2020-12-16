Corona virüsü dar alanda böyle yayılıyor: Görünmez kuyruk gibi takip ediyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya çapında 73 milyonu aşkın kişiye bulaşıp, 1.6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Salgını bitirmek için geliştirilen aşılara onay verilmeye başlansa da, dünya nüfusuna yetecek aşı üretmek için hala uzun bir yol var. Bu da corona virüsünden korunmak için tedbirleri elden bırakmamayı gerektiriyor.

Bu kapsamda virüsün bulaşıcılığına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıktı. Pekin’de bulunan Çin Bilimler Akademisi, virüsün kapalı ortamlarda, özellikle de koridor gibi dar alanlarda nasıl yayıldığına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzmanlar, 1.80 boylarında ve saniyede 1.5 metre hızla yürüyen bir adamı baz aldı. Söz konusu örnekte maske takmayan ve corona virüsü taşıyan adam, öksürerek havaya damlacıklar yoluyla virüsü bırakıyor. Damlacıklar, yürümeye devam eden adamın oluşturduğu hava akımıyla birlikte bel seviyesindeki yükseklikte onu takip ediyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE DAHA YÜKSEK



1.2 metre ve 6 metre genişliğindeki iki farklı koridor üzerinden simülasyon oluşturan uzmanlar, 6 metrelik koridorda virüsün görünmez bir kuyruk gibi daha uzun süre kişiyi takip ettiğine dikkat çekti. Yetişkinlerde bel seviyesindeki yüksekliğin çocuklarda baş bölgesine geldiğini belirten uzmanlar, bu sebeple çocukların daha büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yürürken dahi sosyal mesafe kuralına uymanın ve maske takmanın öneminin bu çalışmayla bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade ediyor.

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