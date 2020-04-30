Corona virüsünde son durum: Güney Kore’de 29 Şubat’tan beri bir ilk yaşandı

Dünya çapında 3.2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 228 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili pozitif sonuçlar gelmeye devam ediyor…

Corona virüsüne karşı en etkili ve zamanında müdahaleyi yapan ülkelerin başında gelen Güney Kore’den gelen açıklamalar uzun bir aradan sonra yüzleri güldürdü. Güney Kore Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmediğini açıkladı. 29 Şubat’tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

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Güncel verilere göre 4 yeni vaka ile birlikte ülke genelindeki vaka sayısı 10 bin 765’e çıktı. Güney Kore’de son 24 saat içerisinde bir insanın yaşamını yitirdiği de belirtilirken toplam ölüm sayısı 247’ye çıktı.

HONG KONG’TAN DA İYİ HABERLER GELİYOR

Güney Kore’nin bu açıklamasıyla birlikte Asya’dan gelen diğer pozitif yönlü haberler de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. İkinci corona virüsü dalgasını geçen hafta yaşayan Hong Kong’ta dört gündür üst üste hiç yeni vaka tespit edilmemesi büyük bir başarı olarak yorumlanırken Çin’den gelen resmi veriler de yüzler güldürdü.

ÇİN’DE 22’DEN 4’E DÜŞTÜ

Çin’de son günlerde çoğu yurt dışı kaynaklı olan vaka sayısı tek haneli rakamlarda seyrediyor. Resmi verileri tartışma yaratan Çin, 29 Nisan’da sadece 4 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Önceki gün bu oran 22 olarak açıklanırken, bugün duyurulan 4 yeni vakanın da ülke dışından kaynaklı olduğu belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 33 semptom göstermeyen vaka tespit edildiğini de açıkladı. Yeni bir ölümün tespit edilmediği ülkede vaka sayısı 82.862’ye çıkarken ölüm sayısı da 4.633’te kaldı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de tespit edilen toplam corona virüsü vaka sayısı dün itibarıyla 117,589’a ulaşırken, virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 3,081’e yükseldi.

Virüsten dün 89 kişi hayatını kaybetti. Dün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 2,936 oldu.

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’de corona virüsünden pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim; bir düşüş trendine de giriyoruz ama düşüşün kalıcı olması için bu dönemde izolasyon önemli” dedi.

Vakaların %60’a yakınının İstanbul’da olduğunu kaydeden Koca, “5. haftada istanbul gibi bir kentin kontrol altına alınmış olması büyük başarı. Önümüzdeki dönem bazı illerimizde duruma göre tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz, vaka seyrine göre gündeme alınır” açıklamasını yaptı.