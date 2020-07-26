Corona virüsünde son durum: Ülke şokta, yendik derken rekor ölüm açıklandı

Resmi verilere göre corona virüsü vaka sayısı 16 milyonu geçerken dünyanın birçok bölgesinden vaka ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor…

ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kaynaklardan derlediği verilere göre ise dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

ABD: 4,178,021

Brezilya: 2,394,513

Hindistan: 1,385,635

Rusya: 805,332

Güney Afrika: 434,200

Meksika: 385,036

Peru: 375,961

Şili: 343,592

Birleşik Krallık: 300,270

İran: 288,839

DSÖ’DEN KORKUTAN ÖNGÖRÜ

Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ve corona virüsü salgınıyla birlikte uluslararası kamuoyunun daha da fazla tanıdığı Dünya Sağlık Örgütü, son haftalarda vaka sayısının hızla arttığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde her hafta vaka sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını açıkladı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada sadece son 3 günde günlük vaka sayısının 280.000 olduğu kayıtlara geçti. Eğer vaka sayısındaki artış bu hızla devam ederse, dünya genelindeki vaka sayısı her hafta 2 milyon artacak.

Yapılan açıklamada, “Salgından etkilenmeyen bir ülke yok fakat özellikle Amerika ve Güney Asya’daki büyük ve kalabalık ülkelerde artış görülüyor” ifadesi kullanıldı.

KOSTA RİKA’DA REKOR

Corona virüsü salgınının etkilediği ülkelerin başında gelen Kosta Rika’da da bir rekor kırıldı ve son 1 günde 931 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçen bu oranla birlikte ülkedeki vaka sayısı 14.600’e fırladı. 5 milyonluk ülkede dün 11 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 98’e çıktı.

AVUSTRALYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN

Corona virüsü salgınını kontrol altına aldıktan çok kısa bir süre sonra tekrar salgınla mücadele eden Avustralya dün en ölümcül gün yaşandı… Salgının patladığı Victoria eyaletinde son 24 saat içerisinde 459 insanda corona virüsü tespit edilirken, ülkede 10 insan yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı günden beri ilk kez bu kadar çok insanın bir günde öldüğünü açıklayan Victoria Valisi Daniel Andrews, “Vakaların yüzde 30-40’ı 18-29 yaş aralığında. Hastalananlar arasında sağlık çalışanları da var” ifadesini kullandı.