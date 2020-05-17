Corona virüsünde son durum: Uzmanlardan korkutan uyarı: Tüm vücudu etkiliyor

CNN'in haberine göre, corona virüsü nedeniyle gözetim altında tutulan 38 yaşındaki bir hastanın durumunun, virüs komplikasyon riski yüksek olan hastalarla aynı olmadığı ortaya çıktı.

Hastalığın ilk 10 gününde nispeten iyi durumda olan hastayla ilgili ABD Westchester Tıp Merkezi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olan Dr. Sean Wengerter, “Hasta evdeyken hafif akciğer semptomları vardı. Acil bakım kliniğinde teşhisi konmuştu ve durumu evde iyi gidiyordu. Biraz öksürüğü vardı” dedi.

KAN PIHTILARINA SEBEP OLABİLİR

Dr. Sean Wengerter, hastalıkla ilgili daha sonra şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, “Sonra iki bacağı da uyuşmuş hâlde ayağa kalktı ve üşüyordu. Çok güçsüzdü, yürüyemedi” ifadesini kullandı.

Doktor Wengerter, yaş açısından risk grubunda olmayan hastada aort damarı tıkanıklığı olduğunu belirtiyor. Vücudundaki ana arterde büyük bir kan pıhtısı, farklı komplikasyonlara neden oluyor. İlliak arterlerine kan gitmemesi nedeniyle hastanın bacakları güçsüz kalıyor.

İlk defa karşılaşılan bu durumun, hastalarda %20 ile %50 oranında ölüme neden olabilecek tehlikede olduğu kaydedildi. Wengerter, CNN'e yaptığı açıklamasında “bunun 38 yaşındaki bir hastada ortaya çıkması alışıldık bir şey değil” dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE İLE KURTARILDI

Hızlı tanı ve katater sistemi yardımıyla arterleri açarak pıhtı dışarı atıldı ve hasta kurtarıldı. Corona virüs tedavisi uygulayan doktorlar, hastalarda her boyutta pıhtı, böbrek yetmezliği, kalp iltihabı ve bağışıklık komplikasyonları dahil olmak üzere bir dizi korkutucu sendrom gözlemliyor.

Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Scott Brakenridge ise “Bu hastalığın kendini birçok farklı şekilde göstermesi hem tuhaf, hem de sinir bozucu. Bazı durumlarda hastanın nefes alma kabiliyeti üzerinde ciddi etkileri olabilir ve bazen de çoklu organ yetmezliğinin ortaya çıkması ile ilişkisi olabilir. Çocukların bağışık sistemini de etkileyebilir” ifadesini kullandı.

Corona virüsü bir solunum yolu virüsü olarak tanımlanmış olsa da bazı insanların vücudunda başka organları da etkilediği görülüyor. Ateş, zatürre, akut solunum, solunum yolu tıkanıkları gibi semptomlar, hastalığın en belirgin semptomlarıdır.

Yine de virüs, bazı organlara doğrudan saldırdığı düşünülüyor. Bunlardan en tehlikeli olanı, virüsün kan damarlarının astarına yaptığı saldırı sonucu, doğal olmayan kan pıhtılaşmalarının oluşmasıdır.

Wengerter yaptığı açıklamada, “görünüşe göre corona virüsü, bu trombotik olayların bazılarına yol açan lokal inflamasyona neden oluyor. Bu durum, virüsün arterleri doğrudan etkilemesinden kaynaklanıyor” dedi.

GENÇLERDE BİLE OLUYOR

Farklı doktorlardan elde edilen bilgiler, genç hastalarda olağandışı felçlerin yanı sıra, akciğerlerde kan pıhtılarının oluştuğunu gösteriyor.

Los Angeles Cedar-Sinai Tıp Merkezi'nde yoğun bakım ünitesinde corona virüsü taşıyan hastalarla ilgilenen Dr. Oren Friedman, “Pataloglar, en küçük damarlarda, küçük kan pıhtıları buluyorlar” dedi. Friedman açıklamasına, “Virüsün kan pıhtısına neden olduğu tartışmasız gibi. Kan damarlarımızı doğrudan etkiliyor gibi görünüyor. Bu da tüm vücudumuzu etkilediği anlamına geliyor. Açıkçası vücudumuzdaki her organ, kan damarları tarafından beslenir, bu nedenle virüs kan damarlarınızı etkiliyorsa, organlara da hasar verebilir” sözleriyle devam etti.

Brakenridge, “bu çok kafa karıştırıcı bir tablo. Anlamak zaman alacak” dedi.

Çocuklarda ölüme neden olan “pediatrik multisistem inflamatuar sendromu”nun corona virüsü ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hafta içinde yaptığı açıklamada, New York'ta bu tür 52 vaka tespit edildiğini ve Eyalet Sağlık Bakanlığı'nın 100 vakayı araştırdığını söyledi.

KALBE ZARAR VEREBİLİR

Uluslarası PICU-COVID-19 Birliği adıyla bilinen çocuk doktorlarından oluşan bir jüri, sendromun, kalıcı ateş, iltihaplanma, bir veya daha fazla organda zayıf işlev ve şoka benzeyen diğer semptomlar şeklinde ortaya çıktığını açıkladı.

Boston Çocuk Hastanesi'nde Romatolog Dr. Mary Beth Son, “Bazı durumlarda, çocuklarda şok şeklinde ortaya çıkıyor. Bazılarında Kawasaki hastalığının belirtileri bulunurken, bazılarında sitokin fırtınası belirtileri görülebilir. Şok belirtisi olmayan bazı coğrafi bölgelerde, Kawasaki hastalığının belirtilerinde artış olduğu da görülmüştür” dedi. Kawasaki hastalığında, orta büyüklükteki arterlerde oluşan iltihap kalbe zarar verebilir. Doktorlar, bu hastalığın, sitokin fırtınası diye bilinen bağışıklık sisteminin bir tepkisi olarak da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Kawasaki hastalığı üzerine uzman Dr. Jane Newburger, “Bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyorsa ve bunlar inflamatuar hastalıklar olduğundan, bu aşırı reaksiyon Kawasaki benzeri bir hastalığa dönülebilir. Kimse bilmiyor” dedi.

Doktorlara göre, sitokin fırtınası yetişkin hastalarda görülen bazı akciğer hasarlarına ve olağandışı kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Çeşitli tedaviler, semptomları kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Kan incelticiler, olağandışı kan pıhtılaşmasını kontrol etmeye yardımcı olurken, bağışıklık önleyiciler sitokin fırtınasını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

AYAK PARMAKLARINI ETKİLİYOR

Şaşırtıcı bulgulardan biri ise virüs ayak parmaklarında kırmızı veya mor şişliklere neden olması. Doktorlar virüs ile ilişkili küçük kan pıhtılarının buna neden olabileceğini söyledi. Cleveland Kliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dr. Humberto Choi, kliniğin web sitesindeki açıklamada belirtiden şöyle bahsediyor: “Hastalar, ayak tabanlarında kırmızı lezyonlar gördüğünü bildiriyor. Bunun bir cilt reaksiyonu olması veya ayak parmaklarında bulunan damarlardaki küçük bir tıkanıklık veya mikro pıhtıdan kaynaklanması mümkün.”