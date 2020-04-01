Corona virüsünün en çok vurduğu İtalya’da çarpıcı görüntü: Robotlar devreye girdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. Gün itibarıyla 43 bini aşkın insanın ölümüne yol açan salgın, en çok İtalya’yı vurdu.

Ülke genelinde karantina ilan edilen İtalya’da sağlık çalışanları hastalara yetişebilmek için aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda Varese şehrindeki Circolo hastanesi hem sağlık çalışanlarını virüsten korumak hem de hastalarla daha iyi ilgilenebilmek için robotları devreye soktu.

7 yaşlarındaki bir çocuk boyunda olan robotlar, gözetim altındaki hastaların odalarına giriyor ve onların durumlarını görüntülüyor. Hastalarla kamera ve mikrofon aracılığıyla iletişim kuran doktorlar son verileri de dokunmatik ekran sayesinde alabiliyor.

Bu sayede hastalara müdahale etmek için zaman kazandıklarını belirten Prof. Dr. Francesco Dentali, koruyucu maske ve kıyafet gibi ekipmanları da daha az kullandıklarını söyledi.

Dentali, “Robotların yardımı sayesinde koruyucu ekipmanları giyip çıkarma süresiyle vakit kaybetmiyoruz. Hastalarımızla daha iyi ilgilenebilmek için bu durum büyük bir katkı sağlıyor. Doktor ve hemşirelerimizin de hastalığa yakalanma riskini azaltıyoruz” dedi.

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