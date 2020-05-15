Coronada felaketi yaşayan ülkenin sağlık bakanı istifa etti!

Corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'nın yerine gelen Nelson Teich istifa ettiğini açıkladı.

Teich, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Bolsonaro ile anlaşamadığını ifade ederek, “Bolsonaro’nun kararlarına katılmıyorum” dedi.

EKONOMİYİ ÖN PLANDA TUTUYORDU

Teich, corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmaya devam etmesi nedeni ile karantina tedbirlerini savunurken, Bolsonaro ise karantinanın kaldırılmasını ekonominin canlandırılmasını istiyordu.

“KÜÇÜK BİR GRİP”

Bolsonaro, corona virüsü salgını için geçtiğimiz günlerde “küçük bir grip” yorumunu yaparak corona virüsü tedavisinde onaylanmamış bir ilacın kullanılmasını tavsiye etmişti.

14 BİN 267 KİŞİ CORONADAN ÖLDÜ

Brezilya'da toplam corona virüsü vaka sayısı 208 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 267'ye ulaştı. İHA

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