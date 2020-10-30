Dağlık Karabağ krizinde son durum… Ermenilerden itiraf gibi açıklama: 5 kilometre kaldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 27 Eylül'de başlayan gerilim sürüyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan’dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentine yalnızca 5 kilometre uzakta olduğunu söyledi. Azerbaycan’ın ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Harutyunyan şehri savunma çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ’ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için öneme sahip. Stratejik açıdan kritik bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ’ın en büyük kenti Hankendi’yi Ermenistan’a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

BAKANLIK BİLANÇOYU AÇIKLADI

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyu Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerini ve yerleşim yerlerini ateş altında tuttuğu belirtildi.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Ağdere, Hocavend ve Kubadlı yönlerinde devam ettiği ve Ermenistan güçlerinin saldırı girişimlerinin kararlı bir şekilde engellendiği ifade edildi. Açıklamada, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine karşı misilleme tedbirleri sonucunda Ermenistan güçleri personeli arasında ölü ve yaralıların olduğu da belirtildi.

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait, 2 Su-25 saldırı uçağı, 3 T-72 tankı, 1 PDM, 2 ‘Smerç’, 1 BM-21 ‘Grad’ roketatar, 10 farklı tipte top, 2 ‘Gvozdika’ obüs, 1 ‘Osa’ ZRK, 1 P-18 radar istasyonu, 4 aracın imha edildiği açıklandı.

GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANIYOR

Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) üye devletlerin Genelkurmay Başkanları, bugün Özbekistan’ın Semerkand şehrinde toplanıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan heyetlerinin de katılacağı toplantı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un başkanlığında düzenlenecek. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ile Türkmenistan dahil topluluğa üye 8 ülkenin heyetleri, BDT ülkelerinin sınırları boyunca gelişen askeri-politik durumu görüşecek.

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