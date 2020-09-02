Deneyimli siyasetçi maskesiz görüntülendi, ülke karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ı maske takmadığı için eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, San Francisco'da bir kuaförde maskesiz görüntülendi. Nancy Pelosi, şehrin corona virüsü önleme kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Halk arasında her zaman maske takan biri olarak bilinen Pelosi, Cumhuriyetçilere pandemi döneminde “bilimi dinlemeleri” konusunda sık sık uyarıda bulunurken, kendisinin kuaförde maskesiz görüntülenmesi ülkede tepkilere neden oldu.

AÇIK HAVADA SAÇ KESİMİNE İZİN VAR

San Francisco olmak üzere California eyaletinin tamamında corona virüsü salgını nedeniyle kuaför salonlarının açılmasına izin verilmiyor. California’da bulunan binlerce işletme, virüs nedeniyle kalıcı olarak kapandı.

San Francisco'da 5 binden fazla işletme, salgın sırasında Mart ayından beri kapandı. Belediye Başkanı tarafından açıklanan yeni kurallar kapsamında, Salı gününden itibaren California eyaletinde açık hava da saç kesimlerine izin verildi. Ancak kapalı salonlarda saç kesimine izin verilmedi.

ABD'de corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 250 bin 938'e yükselirken, hayatını kaybedenler ise 188 bin 902 olarak açıklandı.