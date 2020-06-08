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Devlet başkanı duyurdu: Dualarla corona virüsünü yendik!

Corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yapan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, vatandaşların duaları sayesinde "corona virüsünün yok edildiğini" söyledi.

19:30 -
Haberler Dünya
Devlet başkanı duyurdu: Dualarla corona virüsünü yendik!

Başkent Dodoma’daki bir kilisede yapılan ayin sırasında konuşan Magufuli, “Corona virüsü Tanrı sayesinde yok edildi” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli ayrıca, kilisedeki ayine katılanları maske ve eldiven takmadıkları için övdü.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli (Foto: Reuters)

Magufuli daha önce sık sık corona virüsü krizinin abartıldığını söylemiş halkı kiliselerde, camilerde dua etmeye çağırarak “Dualar virüsü yok edebilir” demişti.

Foto: Reuters

Tanzanya hükümeti ayrıca, ülkedeki corona virüsü vakaları konusundaki verileri yayınlamaya son vermişti.

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Son güncelleme: 19:39 08.06.2020
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