Devlet başkanı duyurdu: Dualarla corona virüsünü yendik!

Başkent Dodoma’daki bir kilisede yapılan ayin sırasında konuşan Magufuli, “Corona virüsü Tanrı sayesinde yok edildi” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli ayrıca, kilisedeki ayine katılanları maske ve eldiven takmadıkları için övdü.

Magufuli daha önce sık sık corona virüsü krizinin abartıldığını söylemiş halkı kiliselerde, camilerde dua etmeye çağırarak “Dualar virüsü yok edebilir” demişti.

Tanzanya hükümeti ayrıca, ülkedeki corona virüsü vakaları konusundaki verileri yayınlamaya son vermişti.

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