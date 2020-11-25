Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı’na yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ılımlı mesajlarını eleştirmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Dendias’a cevap verdiği açıklamada, Dendias’ın tehditkar bir dil kullandığı ifade edilerek “Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir” denildi.

“YAPICI TAVRIMIZ KARŞILIK BULMADI”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde Ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır.

* Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri ‘provokatif’ hatta ‘yasadışı’ olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir.

“AB’Yİ ARKASINA ALMAYA ÇALIŞARAK BİR SONUCA ULAŞAMAYACAKTIR”

* Türkiye diyalog çağrılarını her daim sürdürmüştür ve sürdürecektir.

* Yunanistan tehdit diliyle ve AB'yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır.

* Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır.

İlginizi Çekebilir Yunan Bakan'a cevabı CHP'li Çakırözer verdi