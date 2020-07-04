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Dışişleri: Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın ithamını reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz" dedi.

00:09 -
Haberler Dünya
Dışişleri: Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın ithamını reddediyoruz!

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi.

Türkiye’nin söz konusu açıklamayı reddettiğini kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada, Irak´ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemizin yanı sıra Irak vatandaşlarına da on yıllardır zulmeden terör örgütü PKK´ya yönelik yürütmekte olduğumuz Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz.

* Darbeyle iş başına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter’e destek olmak için Libya’ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı operasyonlarımızı kınaması trajikomiktir.

“TERÖRİZMLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bu tarz sorumsuz açıklamalar, iddia edildiği üzere her daim yanında olduğumuz kardeş Irak halkına değil, eli kanlı PKK terör örgütünün gündemine hizmet eden girişimlerdir.

* Unutulmamalıdır ki terör örgütü PKK, Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir.

* Türkiye olarak, PKK ve destekçileri tarafından hakları gasp edilen Irak halkının yanında durmaya ve terörizmle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. DHA

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