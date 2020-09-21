Doğu Akdeniz geriliminde kritik görüşme: Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecekler

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerilim tırmanırken kritik bir iddia ortaya atıldı… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, 24-25 Eylül’de gerçekleşecek AB liderler zirvesi öncesinde tansiyonu düşürmenin gündemde olacağını açıkladı. Video konferansın TSİ 16:00 sularında başlayacağı da kaydedildi.

Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel geçen hafta Merkel’in bu konuyu yakından takip ettiğini açıklamış ve Türkiye ile Yunanistan arasında barışçıl bir çözüm için çok yoğun mesai harcadığını söylemişti.

Son haftalarda Türkiye ile Yunanistan başta kıta sahanlık kapsamı konusu olmak üzere bölgedeki potansiyel hidrokarbon kaynaklarının hakları konusunda anlaşmazlığa düştü. Yıllardır bölgede hidrokarbon kaynakları için arama yapan Yunanistan’ı Mısır, Rum Kesimi ve Fransa desteklerken, Almanya başta olmak üzere birçok ülke tansiyonu düşürmek için çabalarda bulunuyor.