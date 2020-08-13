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Doğu Akdeniz’deki Fransız-Yunan tatbikatına ABD’den ‘endişeliyiz’ çıkışı

Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de birlikte gerçekleştiriği tatbikat sonrası ABD'den "endişeliyiz" çıkışı geldi.

20:41 -
Haberler Dünya
Doğu Akdeniz’deki Fransız-Yunan tatbikatına ABD’den ‘endişeliyiz’ çıkışı

Sputnik’teki habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Hoffman, bugünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatıyla ilgili, “Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada” ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye'nin, NATO içinde ABD'nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, “Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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