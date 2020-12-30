Dr. Fauci: Salgın kontrolden çıktı… Daha kötüsü geliyor

Dr. Fauci çok sayıda ABD’linin yeni yıl tatiline çıkmasını kastederek Ocak ayının Aralık ayından daha da kötü geçebileceğini söyledi. Aralık ayı virüsün ortaya çıktığı günden beri ABD’de en çok ölümün meydana geldiği ay olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşı nedeniyle ailelerin akşam yemeğinde çok sayıda insanla buluştuğuna dikkat çeken Fauci, “Yetersiz havalandırma ve sirkülasyon, işte o zaman başınız virüsle belaya giriyor. Endişelendiğimiz şey de bu. Dalgalanmaya ek olarak, Ocak ayını Aralık ayından daha da kötüleştirebilecek ek bir artışa sahip olacağız. Umarım bu olmaz, ama kesinlikle mümkün” dedi.

200 BİN KRİTİK EŞİK

İşlerin ne kadar kötüye gidebileceği sorusuna Fauci, farklı modellemelerin farklı şeyler söylediğini belirterek, “Sanırım daha da kötüye gideceğini varsaymamız gerekiyor. Günde 200 binden fazla yeni enfeksiyon vakasının görülmesi durumunda hastaneye yatışlar ve ölümler gelecek” dedi.

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