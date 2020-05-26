DSÖ: Coronanın hayvandan insana bulaşması ilk kez gözlemlenmiş olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, kürkü için vizon yetiştirilen bir çiftlikteki iki çalışana hayvanlardan corona virüsü bulaştığı iddialarına ilişkin, araştırma yürüttüklerini bildirdi.

DSÖ’nün yaptığı açıklamada, olayın teyit edilmesi halinde bu olayın “hayvandan insana ilk bulaştırma vakası” olacağını söyledi. Ancak verilerin halen toplandığını ve incelendiğini kaydetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ilk corona virüsü vakasının Çin'in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kesin kaynağı bilinmese de, bilim insanları virüsün kaynağının bir hayvan, muhtemelen yarasa olduğu konusunda hemfikir.

Corona virüsü salgınının başından itibaren hastalığın insanlara hava ve temas yoluyla bulaştığı, hayvanlardan insanlara hastalığın geçmeyeceği ifade ediliyordu.

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