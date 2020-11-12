DSÖ’den kritik uyarı: Biz yorulduk o yorulmadı! Aşıyı bekleyemeyiz

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü salgınında vaka sayısı Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 52.1 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin toplamı ise 1.2 milyonu geçti.

ABD, Hindistan ve Brezilya’nın vaka sayılarında başa çektiği salgında ikinci dalga çok daha hızlı ilerliyor. Hemen her ülke, geçtiğimiz bahar ayında zirve yapan vakalarda rekor üstüne rekor kırıyor.

Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı ile Rusya’nın Sputnik V aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunun açıklanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı. Aşıların nasıl dağıtılacağı ve yeterli doz için üretim kapasitesinin durumu soru işaretleri oluştururken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli bir uyarı geldi.

WHO Genel Direktörü Tedros Abraham Ghebreyesus, üçüncüsü düzenlenen Paris Barış Forumu’nda konuştu. Online olarak düzenlenen forumda pek çok ülkenin kısıtlamaları tekrar devreye sokmasını gündeme getiren Ghebreyesus, bunların artarak devam edebileceğini söyledi.

‘TEK SEPETE KOYAMAYIZ’

Ghebreyesus konuşmasının devamında, “Bütün yumurtaları tek bir sepete koyup corona virüsü aşısını bekleyemeyiz. Biz corona virüsünden yorulmuş olabiliriz ama o bizden yorulmadı. Avrupa ülkeleri mücadele etmekte zorlanıyor. Ancak ne virüs ne de onu durdurma yolunda kaydadeğer bir değişiklik olmadı” dedi.

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