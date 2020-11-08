Dünya liderleri Biden’ı tebrik etmeye başladı

ABD tarihinin en tartışmalı ve kutuplaştırıcı başkanlarından biri olan Donald Trump’ın gayriresmi sonuçlara göre seçimi kaybetmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Demokratlar’ın adayı ve deneyimli siyasetçi Joe Biden, dün gece zaferini ilan ederken, dünya liderleri de açıklamalarıyla Biden’ı ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti.

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU

Kanada hükümeti adına Joe Biden ve Kamala Harris’i ABD’nin yeni başkanı ve başkan yardımcısı oldukları için tebrik ederim. Biden, Harris ve yönetimleri ile birlikte ABD Kongresi’yle çalışarak dünyanın en büyük zorluklarını aşmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kanada ve ABD’nin olağandışı bir ilişkisi var ve dünya sahnesinde çok özel bir ilişkiye sahibiz.

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL

Başkan Biden ile gelecekte işbirliği yapmayı iple çekiyorum. Eğer zamanımızın büyük zorluklarını atlatmayı başarırsak transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ı seçildiği için ve Kamala Harris’i de tarihi başarısı için kutluyorum. ABD en önemli müttefiklerimizden biri ve iklim değişikliğinden, ticarete ve güvenlik alanına ortak önceliklerimiz doğrultusunda çalışmayı dört gözle bekliyorum.

JAPONYA BAŞBAKANI YOSHIHIDE SUGA

Joe Biden ve Kamala Harris’i içtenlikle tebrik ediyorum. Japonya ve ABD ilişkilerini güçlendirmek ve Pasifik bölgesinde barış ve özgürlük sağlamak için çalışmayı hevesle bekliyorum.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON

Amerikalılar başkanlarını seçti. Tebrikler Biden ve Harris! Günümüzün zorluklarında üstesinden geleceğimiz çok şey var. Birlikte çalışalım!

HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODI

Biden’ı muazzam zaferi için kutluyorum. Başkan yardımcısı olduğunuz dönemde Hindistan-ABD ilişkilerinin sağlamlaşmasına katkılarınız çok önemli ve değerliydi. Sizinle tekrar Hindistan-ABD ilişkilerini yükseklere taşımak üzere çalışmayı heyecanla bekliyorum.

En içten tebrik dileklerim Kamala Harris’e gidiyor! Başarınız ezber bozuyor ve sadece sizin teyzeleriniz değil bütün Hint kökenli Amerikalılar için bir gurur kaynağı oluyor.

PAKİSTAN BAŞBAKAN IMRAN HAN

Tebrikler Biden ve Harris. Seçilmiş Başkan Biden ile Küresel Demokrasi Zirvesi’nde görüşmeyi heyecanla bekliyorum. Afganistan ve bölgede barış sağlamak için ABD ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN

Joe Biden’ı en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve olabilecek en erken zamanda görüşmek için bekliyorum. ABD ve AB dostlar ve müttefikler ve vatandaşlarımız ortak bağı paylaşıyorlar. Dünya değişip yeni zorluklar ve fırsatlar çıkarken ortaklığımızı yenilemek çok büyük bir öneme sahip olacaktır.

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG

Joe Biden’ı en içten dileklerimle kutluyorum. Biden’ın NATO’nun güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum. ABD’nin liderliği bu belirsiz zamanlarda çok büyük öneme sahip.

İSRAİL BAŞBAKANI BENJAMIN NETANYAHU

Tebrikler Biden ve Harris. Joe, bizim 40 yılı aşkın bir süredir uzun ve samimi bir ilişkimiz var ve senin İsrail’in büyük bir dostu olduğunu biliyorum. Donald Trump, sana İsrail’e ve bizzat bana gösterdiğin sıcaklık için, Kudüs’ü tanıdığın ve İran’a karşı durduğun için teşekkür ederim.

Bu liderlerin yanı sıra Irak Başbakanı Mustafa El-Kadimi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç Başbakanı Erna Solberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ve Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte de tebrik etti.