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Dünyaca ünlü porno yıldızı Johnny Sins’ten Türkiye projesi

Dünyaca ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Twitter hesabından Türkiye'ye yönelik yeni bir proje açıklayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:21 -
Haberler Dünya
Dünyaca ünlü porno yıldızı Johnny Sins’ten Türkiye projesi

Sosyal medya hesabından Türkçe olarak “Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik” yazan Johnny Sins, İngilizce devam ettiği mesajında “Türkiye’deki yeni projemi duyurmak için heyecan duyuyorum” yazdı.

Amerikalı ünlü porno yıldızı, kendisini son yıllarda düğünlerin gözde şarkılarından haline gelen “Erik Dalı” eşliğinde oynarken yansıtan hareketli bir resimle mesajını paylaştı.

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, yetişkin film sektörünün dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Porno film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.

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film İngilizce sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 13:37 15.01.2020
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