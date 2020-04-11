Endonezya’da yanardağ patladı! Endonezya nerede?

Anak Krakatau Yanardağı’nda yaşanan patlamaların ardından Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, volkandan lav püskürdüğünün de görüldüğünü açıkladı. Patlama, Anak Krakatau için nispeten büyük çapta olsa da çevreye hasarının kısıtlı olacağı düşünülüyor.

EN SON 2 SENE ÖNCE PATLADI

En son 19 Aralık 2018’te meydana gelen patlamalar tsunamiye neden olmuş, Cava ve Sumatra adalarının kıyılarında yaşayan en az 430 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ENDONEZYA NEREDE?

Endonezya, Okyanusya’da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya halk tarafından seçilmiş meclisi ve devlet başkanı ile bir cumhuriyettir. Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehridir. Sınır komşuları, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya’dır. Diğer komşu ülkeleri Singapur, Filipinler, Avustralya, Andaman ve Nikobar adalarıdır. Endonezya ASEAN’ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerdendir.