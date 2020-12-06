Endonezya’da yolsuzluk skandalı: Devlet Bakanı, Covid-19 yardımlarını cebe indirdi

Corona virüsü salgını sebebiyle dünya ekonomik bir darboğazla karşı karşıya kalırken Endonezya’da son yılların en büyük yolsuzluk ve rüşvet skandalı patlak verdi… Endonezya’nın Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara’nın, dağıtılan Covid-19 paketleri için rüşvet aldığı ve zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

İddiaların artması üzerine Batubara ve dört kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (KPK) tarafından sorgulanan Batubara konuyla ilgili bir açıklama yapmazken KPK Başkanı Firli Bahuri, “Batubara ve iki yetkili daha 420 milyon dolarlık yardım paketleri ve erzakların dağıtımı için rüşvet aldı. Diğer iki şüpheli ise sivil vatandaş” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada Batubara’nın yardım paketi ve erzakları düzenleyen şirketlerle anlaştığı ve her paket için ödenen paraları zimmetine geçirdiği belirtildi.

KPK Sözcüsü Ali Fikri, Batubara’nın sorgusunun ardından gözaltına alınacağını duyurdu. Düzenlenen sanal basın toplantısında konuşan Fikri, “Para yedi bavul, üç sırt çantası ve çok sayıda zarfta bulunuyordu ve yaklaşık 14.5 milyar rupeydi (yaklaşık 1.03 milyon dolar, yaklaşık 9 milyon TL).

Öte yandan Endonezya’nın Sosyal İşler Bakanı’na ait olduğu düşünülen lüks ve kırmızı bir otomobile de el konulduğu belirtildi.

Geçen ay KPK, Denizcilik Bakanı Edhy Prabowo’nun başka bir yolsuzluk yaptığını iddia etmişti.