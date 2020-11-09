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Azerbaycan: Rusya’ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'da Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu. Helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Azerbaycan ise helikopteri 'yanlışlıkla' düşürdüklerini duyurdu.

Güncellenme: 20:50, 09/11/2020
Haberler Dünya
Azerbaycan: Rusya’ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdük

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopter Ermenistan'da düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düşürüldüğü aktarıldı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Savunma Bakanlığı, helikopterin MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile düşürüldüğünü aktarırken helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, düşen helikopterin Azerbaycan sınırında vurulduğu ifade edilerek, “9 Kasım tarihinde 17.30 sıralarında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash'ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” denildi.

Bakanlık, helikopterin hangi unsurlar tarafından vurulduğuna dair araştırmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

AZERBAYCAN: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRDÜK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait helikopterin Azerbaycan tarafından ‘yanlışlıkla’ düşürüldüğünü açıklayarak “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:20:41,
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