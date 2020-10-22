Facebook’tan mesaj attı, halkı cepheye çağırdı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde 21 köy ve bir kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Böylece 27 Eylül’den bu yana ele geçen yerleşim birimi sayısı 125’e ulaştı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sosyal medyadan vatandaşlara seslenerek, gönüllü olarak askere yazılmalarını istedi. Facebook’tan video paylaşan Nikol Paşinyan tüm Ermenilerin “ellerinde silahla savaşması” gerektiğini ifade etti ve yerel belediye başkanlarını da gönüllü birlikler oluşturmaya davet etti. Paşinyan, “Ya zafer, ya yenilgi. İkisinin arasında bir şey yok” ifadelerini kullandı.