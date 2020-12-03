Fransa’dan krizi tırmandıracak karar: Dağlık Karabağ’ı bağımsız devlet olarak tanıdı

Fransa Ulusal Meclisi uluslararası hukuku çiğneyerek Dağlık Karabağ’ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Fransa Ulusal Meclisi, söz konusu tasarıyı 188 evet ve 3 hayır oyla kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ’ın bağımsız devlet olarak tanınacağı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Fransa’nın Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olarak itibarını baltalıyor. Fransız Ulusal Meclisi’nin tek taraflı kararlar almak yerine, bölgede barış, istikrar ve ilerlemeye hizmet eden faaliyetlere katılması, Fransa’nın çıkarlarına cevap verecek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yol açacaktır” denildi. Bakanlık ayrıca Fransanın bu adımının provokatif olduğu ifade etmişti.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve günümüzde de devam ediyor.

Ermeniler, 1991’de Hankendi’yi, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi de ele geçiren Ermeniler, 1993’te Ağdam’a girdi. Ağdam’ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994’te Bişkek’te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle “Bişkek Protokolü” olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve bugüne kadar gerçekleşen çatışmalarda binlerce asker öldü.(DHA)