Geert Wilders’in Erdoğan paylaşımına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Wilders’e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çavuşuoğlu, Wilders’e yönelik mesajında şunları kaydetti:

* Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir.

ÖMER ÇELİK: AHLAKSIZ, İNSANLIK DÜŞMANI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Hollandalı aşırı sağcı liderin Twitter paylaşımın altına, “Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist Geert Wilders” diye yazdı. Çelik, “Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır” dedi.

ALTUN: HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wilders’in Twitter mesajıyla ilgili olarak, “Sistematik zorbalık, bir ifade özgürlüğü meselesi değildir” yorumunu yaptı.

Avrupa’nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü savunan Altun, şöyle dedi:

* Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız.

“TERÖRİST WİLDERS” TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sözlerinin Hollanda medyasında geniş yer bulmasının ardından, Twitter hesabından Cumartesi akşamı Erdoğan’ın karikatürünün yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Wilders, Erdoğan’ın, başında AKP yazılı bir el bombasıyla tasvir edildiği karikatürün üzerine, “terörist” yazdı. Twitter kullanıcılarının Hollandalı aşırı dağcı lidere karşı açtığı “Terörist Wilders” etiketi, Cumartesi gecesi birinci sıraya yükseldi.

Hakkında Türkiye’de yayımlanan haberleri, Twitter takipçileriyle paylaşan Wilders, “Erdoğan’a terörist dediğim için Türkler kızgın ama gerçek bazen acıdır” dedi. (BBC Türkçe)

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