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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Covid-19 alarmı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından 2 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. İki çalışan karantinaya alınırken, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:11, 18/11/2020
Haberler Dünya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Covid-19 alarmı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) corona virüsü (Covid-19) vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 7 bin 49 testte 198 yeni pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. Vakalardan 2’sinin Cumhurbaşkanlığı çalışanı olduğu belirtildi.

Rum haber kaynakları, biri diplomatik ofis, diğeri sekreterlik çalışanı olduğunu belirttiği iki kişinin karantinaya alındığı yazdı.

İki çalışanda Covid-19 tespit edilmesi üzerine Rum lider Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına test yapıldığı ve ilk testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

GKRY’de toplam corona virüsü vaka sayısı 7 bin 711'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40’a ulaştı. (İHA)

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