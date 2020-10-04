İlham Aliyev ateşkes için tek şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonlar devam ettiği sırada ulusa seslendi. Aliyev, bugün Azerbaycan halkının mutlu olduğunu ifade ederek, Ermeni işgalinden Cebrayil şehri ve civar köylerden Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Mahmudlu, Ceferabad, Decal köylerinin kurtarıldığını açıkladı.

“PAŞİNYAN HER GÜN DÜNYA LİDERLERİNİ ARIYOR”

Eylül olaylarından önce Ermenistan'ı uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev şöyle konuştu:

* Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi? Paşinyan her gün dünya liderlerine çağrı yapıyor. Ben kimseyi aramadım. Hiçbir lideri aramadım, lider çağırmadım. Temaslarım oldu ve beni aradılar. Ama Paşinyan’ın aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ağlamadığı ve diz çökmediği kimse kalmadı. Bu onun sonu.

* Bizimle normal bir dille konuşsa, kutsal şehrimizi karıştırmasaydı elbette bu sorunun müzakerelerle çözüleceği ümidiyle yaşardık. Ama her adım bir provokasyon, her adım bir hakaret ve onunla uzlaşacağımızı mı düşünüyor? Şimdi kimin kim olduğunu gösterdik.

“AZERBAYCAN ASKERİ ONLARI KÖPEK GİBİ KOVUYOR”

Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Aliyev, ”Azerbaycan askeri onları köpek gibi kovuyor. İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Azerbaycan askerleri siperlerinde duruyor, mevzileri bizim elimizde. Tanklarını biz sürüyoruz, diğer silahları da elimizde” ifadelerini kullandı.

“PAŞİNYAN, ‘KARABAĞ ERMENİSTAN DEĞİLDİR’ DEMELİ”

Paşinyan'a tek şartı olduğunu vurgulayan Aliyev, ”Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından dileyin ve Karabağ’ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir zaman çizelgesi versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır” diye konuştu. (İHA)

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