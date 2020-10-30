İlk dalganın başarı simgesi Slovakya, tüm ülkeyi teste sokacak

DERLEYEN / METİN AKTAŞOĞLU Avrupa’da corona virüsüyle mücadelede başarısıyla öne çıkan ülkeler arasında yer alan ve hatta ilk dalganın en başarılı Avrupa ülkesi olarak gösterilen Slovakya, virüsle mücadelede son büyük hamlesini yapmaya ve son darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

5.5 milyonluk nüfüsu olan Slovakya, 16 Nisan (114 yeni vaka) ve 19 Ağustos (100 yeni vaka) tarihleri arasında, yaklaşık 4 aylık dönemde yeni vaka sayısında 100’ü görmedi. 16 Nisan’da 977 olan toplam vaka, 19 Ağustos’ta 3 bin 22’ye çıkmış, aynı dönemde 8 olan ölüm sayısı, 33’e çıkmıştı.

Bu durağan ve oldukça başarılı tablodan sonra, bir süredir Avrupa’yı etkisi altına alan ikinci dalga ile mücadele eden ve sayıların yükseliş trendine girdiği Slovakya, tüm ülkeye antikor testi yaptırma kararı aldı.

İLK TESTLER CUMARTESİ GÜNÜ

Programa göre ilk testler cumartesi günü yapılacak, ikinci testler de bir hafta sonra gerçekleştirilecek. Covid-19 virüsünün bulaştığı bireylerde 7. günden itibaren ‘IgM’ adı verilen antikor tespit ediliyor. Bu sebeple testlerin arasında yedi gün bulunuyor. Dünya genelinde ise ağırlıklı olarak 24 saat sonra sonuç veren ve en sağlıklı sonuç veren test olarak kabul edilen PCR Testi kullanılıyor.

Başbakan Igor Matovic, Slovakya’nın, ülkenin bütününde corona virüsünün etkisini ve tüm vaka sayılarını elde etmeyi başaran ilk ülke olacağını söylerken aslında virüsü tespit etmekten ziyade kişinin bu hastalığı geçirip geçirmediğini ve bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösteren antikor testlerinin ne denli etkili olabileceği de tartışılıyor.

“Yüzlerce hayat kurtaracağız” diyen Matovic’in planına göre testlerden sonra insanlar, kapalı mekanlara bu testlerin sonuçlarını göstererek girebilecek. Aynı zamanda testlere katılmayanlar da kamuya açık alanlarda dolaşabilmek için negatif çıkmış bir test sonucu göstermek zorunda olacak. Öte yandan Avrupa Birliği de bu “deneyi” yakından takip edecek. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilen ucuz antikor testleri ile bir plan hazırlayan Slovakya denetimlerle başarıya ulaşmayı planlıyor.

Geçen hafta sonu yapılan pilot testlerde toplamda 5 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı ve bu kişiler karantinaya alındı. Rekor sayıda vakanın tespit edildiği hafta sonunda toplamda 24 Ekim’de 2 bin 890, 25 Ekim’de ise 3 bin 42 vaka tespit edildi. 25 Ekim’de ortaya çıkan rakam ülkenin rekoru oldu.

CUMHURBAŞKANI CAPUTOVA BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENMİŞ!

Ancak testlerin henüz bağışıklık geliştirmemiş vakaları tespit edememesi de göz önünde bulundurularak gerçek oranın 3 misli daha fazla olabileceği öne sürülüyor. Bloomberg için konuyu kaleme alan Radoslav Tomek, Devlet Başkanı Zuzana Caputova’nın plandan Başbakan’ın basın açıklamasıyla haberdar olduğunu aktardı. Slovakya, çoktan Euro Lambda şirketiyle anlaşmış ve tanesi 5 dolardan 13 milyon testin siparişini vermişti.

Slovakya Medical Chamber (Slovakya Sağlık Odası) Başkanı Marian Kollar ise “Bu uzmanlıkla yapılmış bir operasyon değil, bu politik bir operasyon. Hükümet, virüsün yayılmasında kayda değer bir etkisi olmayacak adımlar atmamalı” dedi.

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